scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 2 जनवरी 2026 मकर राशिफल: अनावश्यक जोखिम न उठाएं, उधार से बचाव रखेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 2 January 2026, Capricorn Horoscope Today: श्रमशीलता में वृद्धि होगी. मेहनत से जगह बनाए रखेंगे. चर्चा में संकोच दिखा सकते हैं. व्यवसायिक गति सहज रहेगी.कामकाज को मजबूती मिलेगी.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - आर्थिक गतिविधियों में सजग रहें. पेशेवर मामलों में अनुशासन रखें. नियम अनुशासन पर जोर दें. कार्य व्यापार में उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. रुटीन और निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. मेहनत से जगह बनाए रखेंगे. चर्चा में संकोच दिखा सकते हैं. व्यवसायिक गति सहज रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज को मजबूती मिलेगी. मेहनत से बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. आवश्यक कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.


धन संपत्ति-- लेनदेन में सतर्कता बढ़ाएंगे. कारोबारी प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. अनावश्यक जोखिम न उठाएं. उधार से बचाव रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, मनोबल उच्चा बना रहेगा
सेहत पर ध्यान देना होगा, जरूरी टिप- क्रोध से बचें
Improvements in Capricorn's property and career matters
मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
मकर राशि वाले साल के आखिरी दिन यादगार पल बनेंगे, नपातुला जोखिम उठाएंगे
जल्दाबाजी में फैसला करने से बचें, धन सोच समझ कर खर्च करें

प्रेम मैत्री- स्वजनों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. अतिव्यस्तता से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. रिश्तेदारों का साथ सहयोग रहेगा. मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. अपनों का साथ समर्थन बनाए रखें. करीबी सहयोगी रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थगत असहजता से बचें. खानपान में सजग रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा. अधिक वजन उठाने से बचें. सहयोग की भावना रखें. व्यक्तित्व सहज रहेगा.

शुभ अंक : 2 4 6 और 8

शुभ रंग :  नीला

Advertisement

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. सतर्क रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement