आज 1 सितंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वालों के पैतृक मामले बेहतर रहेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा

मकर - करियर व्यापार में महत्पूर्ण निर्णय लेंगे. कारोबार में तेजी दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. उपलब्धियां बनाए रखने में आगे रहेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम पाएंगे. मित्रों के साथ से उत्साहित रहेंगे. लाभ संवार बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय - वाणिज्यिक सहयोग व संरक्षण बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाने पर बल होगा. व्यवस्था को बढ़ावा देंगे. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. उन्नति और विकास की राह बनेगी.

धन संपत्ति- आर्थिकी पर फोकस बढ़ाएंगे. पैतृक मामलों में बेहतर रहेंगे. कार्यों में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का साथ सहयोग रहेगा. लाभ एवं प्रभाव संवारने में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद का माहौल रहेगा. मित्रगण मददगार रहेंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. प्रेम संबंध संवारेंगे. रिश्ते मधुर रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे. स्वजनों के हितों को साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. प्रयासों में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित लक्ष्यों को साधेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 8



शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.



