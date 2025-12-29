आज 1 जनवरी 2026 मकर राशिफल: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, मनोबल उच्चा बना रहेगा

मकर - मित्रों की टोली के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. अपनों से सुखद संवाद बनाए रखेंगे. भेंट व्यवहार में उत्साह रहेगा. अपनो के साथ सुखद समय बिताएंगे. बुद्धिमत्ता से कार्य बनाएंगे. परंपराओं को निभाएंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी बने रहेंगे. युवाजन बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कला कौशल संवार पाएंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि बनी रहेगी. बड़ों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी. उच्च मनोबल रहेगा. इच्छित प्रयास फलित होंगे.
नौकरी व्यवसाय- कामकाजी सकारात्मकता उत्साहित रखेगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी. आवश्यक कार्यों को तेजी रखेंगे. पेशेवरों का साथ समर्थन मिलेगा.
धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में आत्मविश्वास बढ़ेगा. महत्वपूर्ण मामले संवार पाएंगे. लाभ प्रभाव में बेहतर बनेंगे. योजनागत प्रयासों में गति रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विभिन्न मामले संवरेंगे.
प्रेम मैत्री- मन के मामलों में मिठास रहेगी. रिश्तों में संवाद संवारेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. जरूरी बात कह पाएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रियजन प्रसन्न व प्रभावित होंगे. मित्रता को बल मिलेगा. मेलजोल बढ़ाने के प्रयास रखेंंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. संबंध बेहतर रहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- साहस और तालमेल बढ़ेगा. नियम से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे.
शुभ अंक : 8 और 9
शुभ रंग : गहरा भूरा
आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. परस्पर मदद बढ़ाएं.