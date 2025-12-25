Kark Tarot Rashifal 25 December 2025: कर्क राशि वाले आर्थिक कार्यों में सलाहकार की लें मदद, साझेदारी के साथ हो सकता है तनाव

कर्क (Cancer):-

Cards:- Six of wands

किसी कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है. इसके चलते मन को काबू करना मुश्किल हो सकता है. इस समय अपने कार्यों में तेज गति लाएंगे. व्यवहार में कुछ बदलाव आ सकता है. पुराने मित्रों के साथ मिलकर समाज सुधार के कार्य कर सकते है. मानसिक तनाव से दूर रहें. घर में जश्न के कारण समय बर्बाद हो सकता है. किसी के घर में आने के कारण कार्य पूरा करने में परेशानी हो सकती है. यदि कोई समस्या बार बार आ रही है. तो उसका समाधान किसी अनुभवी की सलाह से निकल सकते है. किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें. हो सकता हैं, कि सामने वाला पैसा वापस करने की नीयत न रख रहा हो. व्यवसाय से कहीं बाहर जा रहे है. तो थोड़ा सावधानी रखें. जीवनसाथी के लिए कोई कीमती उपहार ला सकते है. विरोधी लोग आपके कार्य में रोड़ा अटका सकते है. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि हो सकती है. वक्त पर कार्यों को पूरा करें. मित्र से प्रेम की अभिव्यक्ति के सकते है. इस बात से सामने वाला अचंभित हो सकता है.

स्वास्थ्य: देर रात को खाने पीने की आदत में बदलाव लाएं. इससे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभी के कार्यों में सफलता मिल सकती है. खर्चो पर थोड़ा नियंत्रण रखें.

रिश्ते: किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपने सम्बन्धों को अच्छा बनाएंगे.

