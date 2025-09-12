scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 12 September 2025: कर्क राशि वालों का बढ़ सकता है मानसिक तनाव, लापरवाही से बचें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 12 September 2025: आपके जीवनसाथी से साथ बढ़ते हुए तनाव ने काफी बड़ा रूप ले सकते हैं. आप दोनों अलग होने का फैसला ले सकते हैं. इस बात से आप दोनो के परिजनों निराश हो गए हैं.

कर्क (Cancer):-

Cards:- Five of wands

आपके सगे संबंधियों के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद अब अदालत तक चला गया है. कोई भी पक्ष आपस में बातचीत कर विवाद का निपटारा करने तैयार नहीं हो रहा हैं. आप इस स्थिति से काफी प्रभावित हो सकते हैं. हो सकता है, कि आपने पूरे प्रयास किए. कि ये बात बाहर ना जाए. पर किसी ने भी समझदारी से परिस्थितियों को समझने की कोशिश ही नहीं की. आपके जीवनसाथी से साथ बढ़ते हुए तनाव ने काफी बड़ा रूप ले सकते हैं. आप दोनों अलग होने का फैसला ले सकते हैं. इस बात से आप दोनो के परिजनों निराश हो गए हैं. हालांकि आप खुद को किसी भी विवाद की स्थिति में लाना पसंद नही करते . आप स्वभाव से शांतिप्रिय है. पर अगर सामने वाला आपकी सहनशीलता को आपकी कमजोरी समझकर आप पर हावी होने की कोशिश करे. यह भी आपको मंजूर नहीं है. आप ना तो गलत कार्य में किसी का साथ देते हैं,और न ही गलत कार्य सहन करते हैं.

