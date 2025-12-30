scorecardresearch
 
आज 30 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: करियर व्यवसाय में तेजी रहेगीं, जोखिम उठाएंगे

Aaj ka Kark Rashifal 30 December 2025, Cancer Horoscope Today: सफलता का परचम बुलंद रहेगा.बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा.श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.विभिन्न कार्यां को समर्थन मिलेगा..जोखिम उठाएंगे.

कर्क - बड़ों का साथ और समर्थन उत्साहित रखेगा.अधिकारियों का सहयोग होगा.प्रबंध कार्यां में सक्रियता लाएंगे.शासन प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे.साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे.आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे.रचनात्मक सोच रहेगी.सफलता का परचम बुलंद रहेगा.बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा.श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.विभिन्न कार्यां को समर्थन मिलेगा.उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे.विविध विषयों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सफलता प्रतिशत संवारेंगे.लक्ष्य साधने पर जोर होगा.प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर रहेगा.भेंट संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे.करियर व्यवसाय में तेजी रहेगीं.जोखिम उठाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे.कारोबारी अवसरों को बल मिलेगा.धनधान्य के कार्य संवरेंगे.प्रतिस्पर्धा पर जोर बनाए रखेंगे.शुभकार्यां को बढ़ावा देंगे.लेनदेन में स्पष्टता बनी रहेगी.

सभी का सम्मान रखेंगे,निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद सुखकर रहेगा.भेंटचर्चाओं में पहल बनाए रखेंगे.संबंध मजबूत बनाए रहेंगे.जिम्मेदारी से बात रखेंगे.रिश्तों में सुख रहेगा.प्रिय से भेंट के अवसर बनेंगे.करीबियों व परिजनों में तालमेल रहेगा.स्पष्ट व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे.घर में अतिथि घर आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान व व्यक्तित्व संवरेगा.साख सम्मान में वृद्धि होगी.शुभकर सूचनाएं प्राप्त होगी.स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.

शुभ अंक : 2 3 और 9
शुभ रंग : रेड रोज
आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.संवाद बढ़ाएं.

