आज 25 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले जरूरी पक्षों की अनदेखी से बचें, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें

कर्क - रुटीन पर ध्यान देंगे. विविध विषयों पर फोकस बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. लेनदेन में लापरवाही से बचें. नीति नियमों का पालन करें. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जबावदेही बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रखने का प्रयास होगा. पेशेवरों सोच विचारकर निर्णय लें. भौतिक संसाधनों पर जोर रहेगा. जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज रहें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार साधारण बना रहेगा. जरूरी पक्षों की अनदेखी से बचें. लक्ष्य की ओर धैर्य गति लें. सीख सलाह से आगे बढ़ते रहें. नियमों पर भरोसा रखें. ठगों व धूर्ताें से सावधान रहें.

धन संपत्ति- बजट की अनदेखी न करें. आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएं. व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा. बचत बढ़ाएंगे. अनुबंधों का पालन करेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

प्रेम मैत्री- प्रेम एवं स्नेह के मामलों में व्यर्थ बातों से दूरी रखें. आपसी कमियों को अनदेखा करें. भावनात्मक मामलों में साधारण परिणाम संभव हैं. असहज अनुभव कर सकते हैं. बैरभाव व संकीर्णता में न आएं. नकारात्मक सोच व संवाद से बचें. परिजनों की सलाह मानें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार मधुर रखें. आलस्य पर अंकुश रखेें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता पाएंगे. मनोबल बढ़ाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 7

शुभ रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. विवेक से काम लें.

