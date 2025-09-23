आज 23 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: टीम प्रबंधन बढ़ाएंगे, योजनाओं को गति मिलेगी

कर्क - साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे. प्रतिभा और पराक्रम से उच्च प्रदर्शन करेंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. पारिवारिक संबंधों में सहज रहेंगे. सामाजिक कार्यों में सफलता पाएंगे. बंधुत्व को बल मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी आएगी. चहुंओर सक्रियता बनाए रहेंगे. चर्चा एवं संवाद में आगे रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सवेदनशीलता बनाए रहेंगे. बड़प्पन से काम लें. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. सहकारिता पर जोर रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी गतिविधियां तेज होंगी. निजी संबंधों को भुनाएंगे. पेशेवर प्रयासों में वृद्धि होगी. करियर में नव संभावनाएं बढ़ी रहेंगी. टीम प्रबंधन बढ़ाएंगे. योजनाओं को गति मिलेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलां में पहल बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. विरोधी पीछे हटेंगे. प्रभावशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग प्राप्त होगा. लाभ अपेक्षा से बेहतर बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. भेंट मुलाकात में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में शुभता सरलता रहेगी. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. प्रेम प्रदर्शन में सहज रहेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. आपसी विश्वास बढे़गा. संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत प्रयास बेहतर हांगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. रहन सहन में सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 2 5 और 9

शुभ रंग : लाल गुलाबी

आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. जनकल्याण के कार्या से जुडें़. पहल बनाए रहें.

