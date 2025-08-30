scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 30 August 2025: मेष राशि वाले धैर्य और संयम से काम लें, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 30 August 2025: आपको धैर्य और संयम के साथ कार्य करना चाहिए. हो सकता है. कि जल्दबाजी में किया गया करूं सफल न हो पाएं. और आपको इसके कारण कई बार छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़े.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-

Card:- Five of pentacles

प्रेम सम्बन्ध या वैवाहिक जीवन में बढ़ती हुई गलतफहमियों ने रिश्ते की मधुरता को कम कर दिया है. आपस में बातचीत करना भी काफी दुष्कर हो रहा है. कुछ लोग कार्य क्षेत्र में सफल होने के आपके प्रयासों को असफल बनाने की कोशिश कर सकते है. कार्य या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी भी बात को सामने वाले के साथ सोच समझकर साझा करें. किसी पर भी अतिविश्वास ना करें. अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें. जरूरत से ज्यादा अपनत्व का व्यवहार करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहे. कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी बढ़ती हुई गरिमा से ईर्ष्या कर सकते है. इस ईर्ष्या के चलते आपके कार्यों को नुकसान पहुंचने की चेष्टा कर सकते है. समय आपके प्रतिकूल है. इस समय किसी पर भी ज्यादा विश्वास करना नुकसान पहुंचा सकता है. ये समय आपको किसी भी विवाद में ना पड़ने की सलाह देते है. जल्दबाजी में कार्यों को पूरा न करें. आपको धैर्य और संयम के साथ कार्य करना चाहिए. हो सकता है. कि जल्दबाजी में किया गया करूं सफल न हो पाएं. और आपको इसके कारण कई बार छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़े. अपनी सोच को सकारात्मक और प्रभावी बनाए रखें .

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वालों को मिल सकती है नई नौकरी, लोगों से न रखें बदले की भावना 
कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, ठीक रहेगी सेहत  
मकर राशि वालों को सकता है बड़ा लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं 
वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, लापरवाही से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य : किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या ने काफी परेशान कर रखा है. सफर करते समय बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार दिलवाना आपको मुश्किल में डाल सकता हैं. सामने वाले से बात करेंगे.

रिश्ते : परिवार में किसी ने रिश्तों के बीच गलतफहमियां उत्पन्न कर दी है. जिसके चलते काफी तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement