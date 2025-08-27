scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 27 August 2025: आर्थिक लेनदेन न करें, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 27 August 2025: इस स्थिति में भी अपना धैर्य और संयम बनाएं रखने की कोशिश कर रहे हैं.ये सच में काबिले तारिफ है.नौकरी में चल रही स्थिति को अपने परिजनों से छुपा सकते हैं.सबके सामने खुश रहने का नाटक कर सकते हैं.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

1.मेष (Aries):-

Cards:- Three of swords 

किसी बात के चलते जीवनसाथी से काफी बहस हो सकती हैं. हो सकता है, कि लंबे समय से वो अतीत के किसी रिश्ते की सच्चाई आपसे छुपाता आ रहा हैं.अब जब कोई अप्रिय स्थिति उसके जीवन में बनाने लग रही है, तो उसने आपको इस सच्चाई से अवगत करा दिया. इस बात से आपका उसके ऊपर से विश्वास उठा गया है.आप सामने वाले से अलग होने का फैसला कर सकते है.कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता का श्रेय आपके सहयोगी ने चालाकी से ले सकता है.इस बात का पता चलने पर आप काफी आहत हो सकते हैं.अपने हमेशा हर परिस्थिति में सामने वाले का भरपूर साथ दिया है.कुछ बातों और रिश्तों को लेकर कठोर निर्णय ले सकते हैं.इस स्थिति में भी अपना धैर्य और संयम बनाएं रखने की कोशिश कर रहे हैं.ये सच में काबिले तारिफ है.नौकरी में चल रही स्थिति को अपने परिजनों से छुपा सकते हैं.सबके सामने खुश रहने का नाटक कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वाले वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें, न करें ये एक गलती 
कुंभ राशि वाले अकेला महसूस कर सकते हैं, अतिप्रिय के साथ हो सकता है विवाद 
मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जीवन में आएगी सकारात्मकता 
धनु राशि वालों को नई नौकरी मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी 
वृश्चिक राशि वाले पैसों का करें सही उपयोग, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य: सांस लेने में हो रही तकलीफ किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर सकती है.स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति: समय आपके प्रतिकूल है. इस समय किसी भी तरह का आर्थिक  लेनदेन न करें.

रिश्ते: पिता से चल रही अनबन खत्म कर सकते हैं.किसी से विवाह की इच्छा परिजनों के सामने रख सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement