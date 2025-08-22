Mesh Tarot Rashifal 22 August 2025: मेष वालों के कार्यक्षेत्र में बनेंगे नए सहयोगी, न करें ये एक गलती

मेष (Aries):-

Cards:- The Hermit

हो सकता हैं, कि किसी पर अंधविश्वास आपको काफी आर्थिक नुकसान दे गया हैं. इस बात को आपने अपने परिजनों से छुपाकर रखे हुए थे. आपकी कामना सबको एक बड़ी खुशी देने की हो रही थी. अचानक से आया ये तूफान ने आपको अर्श से फर्श तक ला सकता हैं. अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आए किसी नए व्यक्ति से आपके करीबी सहयोगी प्रभावित हो सकते हैं. जिस कारण उनका आपको महत्व देना थोड़ा कम होने से आपको सामने वाले से ईर्ष्या हो रही हैं. इस स्थिति में सामने वाले से बढ़कर मित्रता करना आपके महत्व को पुनः ला सकता हैं. अगर किसी कार्य को लेकर थोड़ा परेशानी हो रही है. तो अपने लक्ष्य पर पुनः ध्यान केंद्रित करें. किसी रिश्ते में यदि आपको महत्व नहीं प्राप्त हो रहा. और सामने वाला आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचा रहा हो. तो इस रिश्ते से बाहर निकलना ज्यादा बेहतर होगा.

स्वास्थ्य:ज्यादा खेलने से हाट में कोई चोट लग सकती हैं. थोड़े समय अतिरिक्त सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं. माता से कुछ धनराशि उपहार स्वरूप मिल सकती हैं.

रिश्ते:कोई बार बार आपके सम्मान को लेकर मजाक उड़ाता आया हैं. सामने वाले को कड़े शब्दों में समझने का प्रयास करें.

