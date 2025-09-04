scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 4 September 2025: मेष राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जल्दबाजी से बचें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 4 September 2025: धैर्य और संयम के साथ अभी शांत रहना बेहतर होगा. किसी भी बात का विरोध काफी गलत परिणाम ले आएगा. शांत रहकर स्थिति का जायजा लीजिए और अपने कार्यों की सफलता को लेकर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-

Cards:- The Tower

इस समय खुद के चारों तरफ धुंध से घिरा हुआ अनुभव कर रहे हैं. पारिवारिक,सामाजिक और व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में कुछ उदासीनता बनी हो सकती हैं. कुछ निजी कारणों के चलते सभी से दूर होते जा रहे है. आप प्रिय,परिजन और मित्र की इस दूरी की वजह को समझने में असमर्थ महसूस कर रहे है. हो सकता हैं, कि सभी लोग आपके इस उदासीन व्यवहार की वजह जानना चाह रहे हो. पर अभी आप कुछ भी बताने को तैयार नहीं है. अभी समय प्रतिकूल है. धैर्य और संयम के साथ अभी शांत रहना बेहतर होगा. किसी भी बात का विरोध काफी गलत परिणाम ले आएगा. शांत रहकर स्थिति का जायजा लीजिए और अपने कार्यों की सफलता को लेकर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए. संतान की बढ़ती उदासीनता उसके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देने लगी है. उसका शिक्षा को लेकर सजग न होना से आपको चिंतित कर सकता है. कुछ समय पूर्व घटित किसी हादसे के कारण खुद को अकेला महसूस कर रहे है. ऐसा महसूस करते है,जैसे कि आपको किसी ने काफी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, जानें कैसा रहेगा दिन 
घर बनवा सकते हैं, खर्चों को सीमित कीजिए 
पैसों क्या उजावक सामान्य रहेगी, जरूर से ज्यादा फिजूल खर्ची ना करें 
पैसों को लेकर चिंता बनी रह सकती है, संबध बिगड़ सकते हैं 
आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी है, धन निवेश का मिलेगा फायदा 
Advertisement

स्वास्थ्य:विचारों की अधिकता मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है. किसी शांत जगह पर जाकर कुछ समय रहना आपके लिए बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति: बुरी संगत और बुरी आदतों के चलते काफी धन खर्च किया है. कुछ लोगों से लिया कर्ज चुकाने को लेकर चिंतित है.

रिश्ते: सामने वाले से आप कैसा व्यवहार करते है. इससे उसका व्यवहार आपके प्रति अच्छा या बुरा होगा. हमेशा छोटे या बड़े लोगों को सम्मान दें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement