आज 31 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे, जानें मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल का आखिरी दिन

मेष - कुल की मर्यादाओं और परंपराओं का पालन करेंगे. अपने लोगों के साथ मिलकर लक्ष्यों को हासिल करेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण कार्यों को सूझबूझ व तेजी से पूरा करेंगे. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सभी का साथ और सहयोग पाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्यों में उन्नति बनी रहेगी. पद प्रभाव का स्तर ऊंचा रहेगा. योजनाओं पर फोकस रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ और संग्रह संरक्षण के प्रयास फलेंगे. सबका समर्थन बना रहेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आय व बचत पर ध्यान देंगे. करियर पर फोकस रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. मित्रों की संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. निजी संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. प्रेमपक्ष मजबूत रहेगा. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. उत्साह से भरे रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 7 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. अपनों संग सुख बांटें.

---- समाप्त ----