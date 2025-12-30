आज 30 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: योजनाएं रखेंगे, नवप्रयास गति लेंगे

मेष - सृजनात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे.करियर व्यापार के प्रति समर्पित सवेदनशीलता बनाए रहेंगे.अपनों में सुख बढ़ेगा.करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं.योजनानुसार के कार्य करेंगे.आधुनिक कार्यां को गति देंगे.व्यक्तिगत मामलों में मन रिश्तों पर नियंत्रण रखेंगे.मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.सगे संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे.व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे.भावनात्मकता बल पाएगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे.कार्यगत नियंत्रण रखेंगे.मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक प्रयास बेहतर बनेंगे.साझा कार्यां में उचित निर्णय लेंगे.आवश्यक यात्रा संभव है.लक्ष्य पाने में तेज रहेंगे.लाभ बेहतर बना रहेगा.विविध मामले हितलाभकारी बने रहेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष में सुधार आएगा.सुविधा संसाधनों को बढ़ाने पर जोर रहेगा.लेनदेन में धैर्य दिखाएंगे.दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे.नवप्रयास गति लेंगे.सबका सहयोग पाएंगे.हितलाभ बढ़ा रहेगा.
प्रेम मैत्री- अपनों से सुख साझा करेंगे.रिश्तों में परस्पर सहयोग सहकार बना रहेगा.स्नेह विश्वास से सभी का ख्याल रखेंगे.भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा.प्रेम संबंधों में सहजता बनी रहेगी.सबंधों को बखूबी निभाएंगे.चर्चा संवाद में सहजता बनाए रखेंगे.सबके हित का भाव बना रहेगा.परिजनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- कला की समझ बढ़ेगी.व्यक्त्ति्व प्रभावी रहेगा.उत्साह रखेंगे.अवसर का उचित इंतजार करेंगे.सेहत के मामले संवरेंगे.अवरोध दूर होंगे.
शुभ अंक : 3 6 और 9
शुभ रंग : चमकीला लाल
आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.बड़ा सोचें.