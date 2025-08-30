आज 30 अगस्त 2025 मेष राशिफल: लाभ का प्रतिशत अपेक्षित रहेगा, बचत की कोशिशें बनाए रखेंगे

मेष - समय साधारण स्थिति का सूचक है. धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य व्यापार का संचालन बनाए रखें. अपनों के साथ तालमेल बढ़ाएं. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. परिवार वाले मदद को तत्पर रहेंगे. कामकाज में लापरवाही नहीं दिखाएं. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. करियर व्यापार सामान्य बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखें. अधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. अनुबंधो में सजग रहेंगे. मितभाषी बने रहें. संपर्क संवाद में विवेक विनम्रता से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न मामले मध्यम बनेंगे. लेनदेन में स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. कार्यक्षेत्र में दबाव बना रहेगा. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रहें. कार्ययोजनाएं लंबित रह सकती हैं.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत अपेक्षित रहेगा. बचत की कोशिशें बनाए रखेंगे. निवेश पर अंकुश रखें. बजट पर जोर बढ़ाए रहें. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर अमल करें. भेंट में सतर्कता रखें.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में असहजता बढ़ सकती है. अपनों के अनपेक्षित व्यवहार से अप्रभावी रहें. संबंधियों का साथ बनाए रखें. सूझबूझ व सहकार पर जोर दें. समय लेकर भेंट करें. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. संपर्क संवाद में सजग रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें. चर्चा में स्पष्ट रहें. चर्चा में सतर्कता रखें. भावनात्मक मजबूत बनें.

शुभ अंक : 2 3 6 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. विनय बढ़ाएं.

