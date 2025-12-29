scorecardresearch
 
आज 29 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: साख और प्रभाव में वृद्धि होगी, सबका सहयोग मिलेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 29 December 2025, Aries Horoscope Today: व्यवस्था पर जोर होगा. व्यापार में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. साख व प्रभाव में वृद्धि होगी. सबका सहयोग मिलेगा. विभिन्न कार्य समय से पूरे करेंगे.

मेष - सकारात्मक नजरिया और सृजनात्मकता से हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंध विषयों पर ध्यान देंगे. संपर्क में सहज रहेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. नवीन गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरण क्षमता में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना बढ़ी रहेगी. अध्ययन में रुचि रखेंगे. करीबियों के साथ उपलब्धियां साझा करेंगे. सभी से तालमेल व सहकार बढ़ाएगे. अपनों का भरोसा जीतने में सफलता पाएंगे.घर से करीबी बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सहजता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर जोर होगा. व्यापार में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. साख व प्रभाव में वृद्धि होगी. सबका सहयोग मिलेगा. विभिन्न कार्य समय से पूरे करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक योजनाओं को बल मिलेगा. हितलाभ बढ़ाने में सफल होंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परिणाम पक्ष में बनेंगे. संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. पूंजी व बचत में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों के संग सुख से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नवाचार पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. विरोधी शांत रहेंगे. करीबियों का साथ बना रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. अनोखा सोचें.

---- समाप्त ----
