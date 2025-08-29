आज 29 अगस्त 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों को शुभ प्रस्ताव मिलेंगे, वाणी व्यवहार संवरेगा

मेष - लोगों संग मिलकर आगे बढ़ने के साथ साझा लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर में उछाल के संकेत बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य को गति देंगे. भूमि भवन से जुड़े विषयों में सक्रियता आएगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. विभिन्न परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनां से घनिष्ठता बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. साहस पराक्रम संवरेगा. उद्योग व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. मामले लंबित न रखें.

नौकरी व्यवसाय- साथियों से कामकाजी मतभेद दूर होंगे. कार्यव्यवसाय में तेजी आएगी. योजनाओं को गति देंगे. लाभ अच्छा बना रहेगा. आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ी रहेगी. समन्वय से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति-- लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सफलता स्तर बढ़त पर रहेगा. पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व बढे़गा. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. टीम संबंधी प्रयास बेहतर बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य में सुख बना रहेगा. घर परिवार में खुशहाली आएगी. प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. परिजनों में सहयोग रहेगा. अपनो से उत्साहित रहेंगे. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियां को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा प्रभावी बनाए रखेंगे. सहज संवाद में स्पष्टवता रहेगी. उपलब्धियां पर ध्यान देंगे. मनोबल से भरे रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

शुभ अंक : 1 3 6 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. वादा निभाएं.



