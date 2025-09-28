आज 28 सितंबर 2025 मेष राशिफल: उचित मौके की प्रतीक्षा करें, आशंका में न आएं

मेष - औरों की बातों से प्रभावित होकर निर्णय लेने से बचें. समय का प्रभाव चुनौतियों को बनाए रखने वाला है. कामकाज में लापरवाही बरतने की भूल न करें. जल्दबाजी में चर्चा समझौतों को गति न दें. क्षमता से अधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएं. आकस्मिक स्थिति का सामना करेंगे. जोखिमपूर्ण कार्योंसे बचेंगे. मितभाषी रहें. अपरिचितों से दूरी बनाए रखें. सजगता से प्रत्येक कदम को आगे बढ़ाएं. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों की सीख सलाह पर ध्यान दें. अफवाह को अनदेखा कर फैसले लें. प्रयास पूर्ववत् बने रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अमल में लाएंगे. सूझबूझ बनाए रखें. कार्य व्यापार में निरंतरता लाएं.

धन संपत्ति- सफलता में अड़चन बनी रह सकती है. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. परिस्थितियां मिश्रित बनी रहेंगी. प्रलोभन व प्रभाव में न आएं. साहस व संपर्क बनाए रखें. करीबियों के सहयोग से विविध मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में आवश्यक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखें. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. वाणी व्यवहार मधुर बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता पर जोर दें. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहें. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. आशंका में न आएं.



स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. खानपान में सात्विक रहें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. जिद को त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : डीप रेड

आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. कमजोर की मदद करें.

---- समाप्त ----