आज 28 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं, स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे

मेष - कार्य व्यापार की स्थिति साधारण् रहेगी.बजट की अनदेखी से वित्तीय मामले प्रभावित हो सकते हैं.जोखिम के कार्योंं से दूरी रखें.योजनाओं को लेकर अतिउत्साह न दिखाएं.सेवाकार्योंं में सहज प्रदर्शन रहेगा.समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे.कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.निजी विषयों में रुचि लेंगे.जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा.कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे.मितभाषी बने रहेंगे.विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे.आवश्यक कार्योंं में स्पष्टता लाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में लापरवाही उलझन बढ़ा सकती है.कामकाज में सूझबूझ से आगे बढ़ें.तार्किक गतिविधियां रुचि दिखाएं.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में सतर्कता बनाए रखेंगे.पेशेवरों की समझाइश पर ध्यान देंगे.लेनदेन मेंं नियम अनुशासन अपनाएं.लोभ प्रलोभन में न आएं.उधार से बचें.निवेश बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामले पूर्ववत् रहेंगे.प्रेम स्नेह मे सामान्य रहेंगे.सभी से तालमेल बनाकर रखें.चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं.अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे.घर परिवार में हर्ष आनंद के लिए क्षमता से अधिक करने का भाव रहेगा.रिश्तों में सहजता रहेगी.संबंधों को मजबूती मिलेगी.प्रेम में आस्था बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य व विवेक से कार्य करें.सेहत पर ध्यान दें.विनम्रता बढ़ाएं.समकक्षों से तालमेल रहेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.सावधानी बढ़ाएं.

