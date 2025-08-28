scorecardresearch
 

आज 28 अगस्त 2025 मेष राशिफल: संबंधों में सुधार होगा, करीबियों से बनाकर चलेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 28 August 2025, Aries Horoscope Today: जरूरी बात कहने और पारिवारिक निर्णय लेने होंगे. घर में उमंग उत्साह का माहौल बना रहेगा. सपरिवार सुख से समय बिताएंगे.

aries horoscope
मेष - लोगों को जोड़ने और सामूहिक नेतृत्व को बल देने वाला समय है. साझा सहयोग के मौके भुनाएंगे. दाम्पत्य में सुखकर बना रहेगा. घर परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. सबका साथ पाएंगे. वार्ताओं में सहज प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण मामलों को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएंगे. तेजगति से कार्य करेंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. उद्योग उत्पादन के स्तर को बढ़ावा मिलेगा. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. कामकाजी गतिविधियों को बल मिलेगा. सकारात्मक संवाद से वातावरण बेहतर बनाएंगे.

धन संपत्ति- जमीनी कार्यों व पूंजीगत विषयों को संवारेंगे. भूमि एवं भवन के कार्य करेंगे. सहकार में रुचि बनी रहेगी.योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. करियर व्यापार में स्थायित्व के प्रयास बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. फोकस बनाए रखेंगे.
 
प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने और पारिवारिक निर्णय लेने होंगे. घर में उमंग उत्साह का माहौल बना रहेगा. सपरिवार सुख से समय बिताएंगे. अन्य का आदर सम्मान रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में आपसी भरोसा जीतेंगे. प्रेम स्नेह में सहयोग समर्थन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी के साथ सकारात्मक रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. जांच व संकेतों से समझौता नहीं करेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 9

शुभ रंग : चिली रेड

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. संबंध संवारें.

