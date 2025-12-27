आज 27 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: शनिवार के दिन मेष राशि वाले उधार के लेनदेन से बचें, न्यायिक विषयों में सजगता बढ़ाएं

मेष - वित्तीय प्रयासों में विवेक व धैर्य रखें. खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. निवेश से संबंधित कार्य गति पाएंगे. विदेशी कार्यों में रुचि रखेंगे. न्यायिक विषयों में सजगता बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा. जोखिम लेने से बचें. जिद में न आएं. अन्य के दबाव में आने से बचेंगे. लाभ पक्ष संवार पर रहेगा. रिश्तों में संपर्क बेहतर होगा. कार्यकारी मामले लंबित रहेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी लेनदेन में लापरवाही से बचें. बजट की अनदेखी न करें. आर्थिक मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. लीगल विषयों में गति आएगी. भूलचूक न करें. जिम्मेदारियों को निभाएं.

धन संपत्ति- लाभ की तुलना व्यय बढ़ा़ हुआ रह सकता है. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. नियमों का पालन रखें.

प्रेम मैत्री- वरिष्ठों की सीख सलाह पर ध्यान दें. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे. रिश्तों में गंभीरता बनाए रखें. चर्चा वार्ता में उतावली से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. विवेक बढ़ाएंगे. घर का वातावरण सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान सहज होगा. स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. दिखावे से बचें. त्याग भाव बनाए रखें. विरोधी सक्रियता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 3 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. उतावली न करें.

