आज 27 अगस्त 2025 मेष राशिफल: गणेश चतुर्थी पर मेष राशि वाले करेंगे कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन, करें भगवान गणेश की पूजा

मेष - कार्यक्षेत्र में मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल में रुचि बनाए रखेंगे. विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से बचेंगे. पेशेवरों के लिए सामान्य सफलता बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट मुलाकात सफल रहेगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे. कार्ययोजनाओं में समयबद्धता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक मामले वक्त पर पूरे करने पर जोर बनाए रखें. आर्थिक लेनदेन में स्पष्ट रहें. सेवाभावना बनाए रखेंगे. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा.

धन संपत्ति- कारोबार में संतुलन बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रयासों में लापरवाही से बचेंगे. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे. क्षमता में वृद्धि होगी. परिश्रम पर जोर रहेगा. अपेक्षित परिणाम बन सकते हैं.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के विषय मिश्रित बने रहेंगे. निजी मामलों में पहल से बचेंगे. चर्चा संवाद को बनाए रखेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन व भरोसा बनाए रखेंगे. मन के मामले संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किंग पर जोर रखें. ढिलाई व लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. धैर्य बनाए रहें.

