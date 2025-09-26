आज 26 सितंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, आत्मविश्वास बढ़ेगा

मेष - आवश्यक कार्यों को शाम से पहले पूरा करने की कोशिश बनाए रखें. आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी. टीम भावना के साथ आगे बढ़ेंगे. परिवार के लोगों के साथ खुशियों को साझा करेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. अनुबंधों में सतर्क रहेंगे. जिद व अहंकार में नहीं आएं. सहकारी संबंधों में सक्रियता और संतुलन बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर चर्चा में पहल व स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. करियर में उचित दशा दिशा बनी रहेगी. योजनानुसार कार्य करेंगे. कारोबारी लाभ अच्छा रहेगा. साझा मामलों को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- भूमि भवन से जुडे़ कार्य बनेंगे. कामकाज में मजबूती व स्थायित्व बढ़ाएंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. लाभ प्रतिफल बढ़त पर रहेगा. क्षमता से बेहतर प्रदर्शन रहेगा. सामूहिक विषयों में रुचि लेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में आनंदमय वातावरण बना रहेगा. संबंधों में सुख सौख्य बढ़ेगा. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सुखद पल बनेंगे. करीबियों में मधुरता बनी रहेगी. मन के मामलों में विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन पालन बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. नेतृत्व पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. व्रत संकल्प निभाएं.

