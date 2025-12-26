आज 26 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: भेंटवार्ता में सफल रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

मेष - करियर में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद यात्रा के संकेत बने रहेंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. मित्र संबंधों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में उन्न्नति बनाए रखेंगे. लाभ और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली रहेगा. प्रलोभन से बचेंगे. उत्साह से काम लेंगे. पहल पराक्रम से परिणाम अर्जित करेंगे. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. घर में सुख रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सत्ता व प्रबंधन मे बेहतर वातावरण बना रहेगा.

धन संपत्ति-- वित्तीय परिणाम उत्साहित रखेंगे. बचत व बैंकिंग को समर्थन मिलेगा. हितलाभ संवारने पर ध्यान देंगे. विविध उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के संबंध मधुर रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्र भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाएंगे. करीबी परस्पर सहयोगी होंगे. खुलकर अपनी बात रखेंगे. चर्चा में उत्साह रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 2 6 8 और 9

शुभ रंग : मरून

Advertisement

आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. दान बढ़ाएं.

---- समाप्त ----