आज 25 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: शनिवार के दिन मेष राशि वाले सेहत का रखें ख्याल, करें ये खास उपाय

Aaj ka Mesh Rashifal 25 October 2025, Aries Horoscope Today: सफलता प्रतिशत मध्यम रहेगा. परिस्थितियां दबावपूर्ण बनी रह सकती हैं. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. चर्चा समझौते में सावधानी बनाए रखें. जल्दबाजी में कार्य न करें.

मेष - समय अपनों की सीख सलाह का सम्मान बनाए रखने वाला है. कार्यक्षेत्र में सामान्य प्रभाव रहेगा. आकस्मिक व जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. सफलता प्रतिशत मध्यम रहेगा. परिस्थितियां दबावपूर्ण बनी रह सकती हैं. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. चर्चा समझौते में सावधानी बनाए रखें. जल्दबाजी में कार्य न करें. परिजनों की सीख से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. अधिक भार न उठाएं. रुटीन बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सहजता से कार्य करेंगे. चर्चा संवाद में मितभाषी रहेंगे. अधिकारियों की सुनें. कारोबार में गति लाने की कोशिश होगी. कार्य व्यापार में निरंतरता रखेंगे. साहस संपर्क बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- जरूरी लेनदेन में लापरवाही न दिखाएं. परिचितों का साथ रहेगा. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास से परिणाम पाएंगे. उद्योग व्यवसाय के लाभ पूर्ववत् रहेंगे. अनजान से दूरी रखें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में तेज रखेंगे. करीबियों के समक्ष दिखावे व बड़बोलेपन से बचें. प्रेम पक्ष सहज रहेगा. व्यवहार में मधुरता रखेंगे. गोपनीयता पर जोर होगा. परिजन सहयोगी होंगे. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. जरूरी सूचना की प्राप्ति होगी.
 
स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ बनाए रखें. विवेक विनम्रता से काम लें. खानपान सात्विक रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. कमजोर की मदद करें.

