आज 25 अगस्त 2025 मेष राशिफल: नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएं, मेहनत और लगन से परिणाम पाएंगे

मेष - कार्य व्यापार में जरूरी कार्यां को नियमित बनाए रखें. पेशेवर मामले दबाव में रह सकते हैं. कला कौशल से परिणाम साधने में मदद मिलेगी. सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. उधार में रुचि बनी रह सकती है. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखें. कर्मठता पर बल बनाए रहें. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें. जोखिम के कार्य न करें. योजनाएं लंबित रह सकती हैं.

नौकरी व्यवसाय - अनुशासन व परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. कार्यव्यवस्था पर जोर देगें. सेवाभावना से कार्य करेंगे. करियर व्यवसाय में गंभीरता दिखाएं. नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएं. मेहनत और लगन से परिणाम पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में संकोच बढ़ा रहेगा. लाभ प्रभावित रह सकता है. विरोधियों की सक्रियता से उलझन बनी रहने की आशंका है. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें.

प्रेम मैत्री- करीबियों व मित्रों का समर्थन बना रहेगा. आपसी विश्वास उत्साह बढ़ाएगा. मन की बात कहने में हिचक अनुभव करेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता रखेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दैनिक रुटीन पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ा रहेगा. नियम बनाए रखें.

शुभ अंक : 2 6 7 और 9

Advertisement

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.



---- समाप्त ----