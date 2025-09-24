आज 24 सितंबर 2025 मेष राशिफल: कार्यक्षेत्र में सबसे बनाकर चलेंगे, श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी

मेष - सभी से मेलजोल बढ़ाने और करीबियों से नजदीकी बनाए रखने में आगे रहेंगे. साथियों के बीच मतभेद दूर होंगे. साझा व्यवसाय में साहस पराक्रम संवरेगा. परिवार वालों से संबंध संवरेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. भूमि एवं भवन संबंधी योजनाओं को गति देंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनां से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. शंकाएं दूर होंगी.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. करियर अच्छा रहेगा. आर्थिक व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे. सहकारिता और समन्वय से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सबसे बनाकर चलेंगे. कार्ययोजनाएं सफल रहेंगी.

धन संपत्ति-- आय वृद्धि से उत्साहित होंगे. पेशेवर चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व के मामले संवरेंगे. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. साझीदारी के प्रयास बेहतर रहेंगे. व्यापार को मजबूती देंगे. बड़े प्रयास साधेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. प्रेम और दोस्ती में सहजता बनाए रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. परिजनों में सहयोग रहेगा. अपनो से उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियां को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बातचीत प्रभावी होंगे. स्पष्टता बनाए रहेंगे. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल से भरे रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----