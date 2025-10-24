आज 24 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: शुक्रवार के दिन मेष राशि वालों के प्रेम संबंध मजबूत होंगे, करें ये खास उपाय

मेष - जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. घर परिवार के मामले मजबूत बने रहेंगे. सेहत से समझौता न करें. अतिभार उठाने से बचें. प्रशासनिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कामकाज में साहसिक फैसले लेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति बनी रहेगी. घर में सभी से सामंजस्यता बनाए रहेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन को संवारें. उचित अवसरों में हड़बड़ी न दिखाएं. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे.



नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सहजता से आगे बढ़ें. कार्य व्यापार में रुटीन गति बनी रहेगी. करियर कारोबार में सावधानी से कार्य करेंगे. पेशेवर मामलों में जल्दबाजी नहीं अपनाएंगे. रिसर्च वर्क पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- कीमती वस्तुओं में रुचि रहेगी. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बचत पर जोर बनाए रखें. व्यवस्था का सम्मान करें. आर्थिक विषयों में अतिउत्साहित न हों. योजनानुसार आगे बढ़ें.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से वैचारिक अवरोध बना रह सकता है. रक्त संबंधों को संवारेंगे. सपरिवार हर्ष आनंद से रहेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. वचन पालन रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. सूचनाएं साझा करेंगे. जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशील बने रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे. संवाद में प्रभावी रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी दान दें. व्रत संकल्प पूरा करें.

