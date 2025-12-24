आज 24 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों का पैतृक पक्ष मजबूत बना रहेगा, बढ़ेगा आपसी तालमेल

मेष - शासकीय कार्यों व योजनाओं को समर्थन मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. समय प्रबंधन बेहतर होगा. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. समर्थन का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. संबंधों में सामंजस्यता बढ़ेगी. करियर व्यापार में वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. पेशेवरजन निसंकोच आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में तेजगति बनाए रखेंगे. चहुंओर अपेक्षित लाभ बनेंगे. लक्ष्य साधने पर जोर देंगे. नेतृत्व को बल मिलेगा. पेशेवर लेनदेन में गति आएगी. वाणिज्यिक प्रयासों को बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- अर्थलाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा. पैतृक पक्ष मजबूत बना रहेगा. संपत्ति से संबंधित कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ होगा. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. आपसी विश्वास बल पाएगा. रिश्ते बनाए रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखकर रहेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहारिक संतुलन बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3, 6, 9

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन निभाएं.

