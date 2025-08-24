scorecardresearch
 

Feedback

आज 24 अगस्त 2025 मेष राशिफल: सबका भरोसा व समर्थन पाएंगे, अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 24 August 2025, Aries Horoscope Today: बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकतर क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह संवारने में सफल होंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - दोस्तों कें साथ भ्रमण मनोरंजन के अवसर बन सकते हैं. वातावरण में सहजता बनाए रहेंगे. लोगों से मित्रता बढ़ाने का भाव रहेगा. वाणी व्यवहार में बड़प्पन रखेंगे. बौद्धिक प्रयासों को बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में निसंकोच रहेंगे. घर में सुख सौख्यरहेगा. पेशेवर कार्या में पहल बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकतर क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह संवारने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यां में उमंग उत्साह दिखाएंगे. सबका भरोसा व समर्थन पाएंगे. अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. लाभ में वृद्धि रहेगी. विविध गतिविधियां प्रभावी रहेंगी. व्यवसाय में नवीनता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सफल होंगे. सफलता का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा होगा.

सम्बंधित ख़बरें

मेष वाले आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी 
मेष: मानसिक तनाव रहेगा, किसी से उलझने से बचें 
मेष: आज उधार लेन देन से बचें, मन में नेगेटिव विचार ना पालें 
मेष राशि वालों का उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा, वाणी व्यवहार संवरेगा 
मेष: क्रोध को काबू में रखें, धन की प्राप्ति होगी 

प्रेम मैत्री- अपनों से जरूरी बात कह पाएंगे. प्रेम एवं स्नेह के संबंध प्रगाढ़ होंगे. मानसिक रिश्तों को बल मिलेग. प्रियजनों मित्रों व स्वजनों से भेंट होगी. संबंधियों में परस्पर भरोसा बढ़ेगा. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक विनम्रता रखेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे.

शुभ अंक : 1 5 और 9

Advertisement

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सक्रियता बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement