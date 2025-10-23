scorecardresearch
 

आज 23 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: भाई दूज पर मेष राशि वाले कारोबार में रहेंगे प्रभावी, आज का दिन बीतेगा अच्छा

Aaj ka Mesh Rashifal 23 October 2025, Aries Horoscope Today: विभिन्न विषयों को योजना अनुसार आगे बढ़ाएंगे. सहकारिता की भावना रखेंगे. कारोबारी सकारात्मकता बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. निजी जीवन को संवारेंगे. दांपत्य में सुख सौख्य बना रहेगा.

aries horoscope
मेष - सबके साथ मिलकर श्रेष्ठ कार्यों को गति देंगे. करियर कारोबार में साझा प्रयासों में सुधार लाएंगे. विभिन्न विषयों को योजना अनुसार आगे बढ़ाएंगे. सहकारिता की भावना रखेंगे. कारोबारी सकारात्मकता बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. निजी जीवन को संवारेंगे. दांपत्य में सुख सौख्य बना रहेगा. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में महत्वपूर्ण वार्ताओं में सहज रहेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं. विचारपूर्वक निर्णय लें. कामकाजी मामलों को गति लाएं. स्थायित्व को बल मिलेगा. सकारात्मकता का लाभ उठाएं.

धन संपत्ति- भूमि एवं भवन के कार्य गति लेंगे. टीमवर्क से मामले साधेंगे. विविध पेशेवर विषयों में सक्रियता रहेगी. योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. कार्य लंबित रखने से बचेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. लाभ पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्र मददगार होंगे. घर में सबका सम्मान रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. अपनों के बीच शुभता बढ़ेगी. सभी से सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. संबंधों में घनिष्ठता आएगी. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक बना रहेगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. व्यवहार आकर्षक रहेगा. करीबियों को जुड़कर रहेंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे. जीवन स्तर ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 3 5 6 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. टीम संवारें.

