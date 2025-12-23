आज 23 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले समकक्षों का भरोसा जीतेंगे, वाणिज्यिक मामले पक्ष में बने रहेंगे

मेष - अधिकारियों और अनुभवियों की मदद से कार्यक्षेत्र में उच्च स्थिति बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. घर परिवार में अनुकूलन बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. विस्तार पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष व वरिष्ठ सभी सहयोगी होंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. नए लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. पैतृक कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन सत्ता के मामले बल पाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- लाभवृद्धि के मौके भुनाने पर जोर होगा. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. स्मार्ट वर्किंगे पर बल रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर कार्यों में सहजता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन की गति होगी. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. जिम्मेदारों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. वित्तीय सकारात्मकता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष को सुखद बनाए रखने में सफल होंगे. अन्य के प्रति आदर सम्मान का भाव बढ़ेगा. मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मन के रिश्तों को संवारेंगे. सभी के संरक्षण का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. स्पष्टता और बड़़प्पन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. स्वाभिमान बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सहकार भाव रखें.

---- समाप्त ----