आज 22 अगस्त 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों का उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा, वाणी व्यवहार संवरेगा

मेष - कारोबारी समकक्षों से मेलजोल बढ़ाने में सक्रियता दिखाएंगे. प्रबंधकीय विस्तार की योजनाओं को गति देंगे. भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने की जरूरत होगी. अपनों को अनदेखा नहीं करें. अहंकार और आवेश में आने से बचें. जरूरत के अनुरूप खर्च निवेश बनाए रखें. परिवारिक मामलों में सहजता से काम लें. पैतृक विषयों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें. वरिष्ठों का आदर सम्मान बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में बेहतर गति बनी रहेगी. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. पेशेवर वरिष्ठों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य और तेजी रखेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. साहस बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- घरेलु वस्तुओं की खरीदी बनाए रखेंगे. भवन और वाहन से जुड़े विषय गति पाएंगे. व्यक्तिगत मामले संवारेंगे. उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है. जिद जल्दबाजी न करें. बजट पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. निजी विषयों में धैर्य बनाए रहें. सोच विचारकर पहल करें. घरेलु मामलों में सहनशीलता रखें. प्रियजनों के मनोभावों को समझेंगे. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे. प्रतिक्रिया में तेजी से बचेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करेंगे. प्रेम स्नेह बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक व बुद्धिबल से काम लें. अनुशासन बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. जांच नियमित रखें. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भव्यता बनाए रहें.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. क्षमा भाव रखें.

---- समाप्त ----