आज 21 अगस्त 2025 मेष राशिफल: कामकाज अच्छा रहेगा, बड़बोलेपन व स्वार्थ से बचें

Aaj ka Mesh Rashifal 21 August 2025, Aries Horoscope Today: करियर व्यापार में सफल होंगे. शासकीय कार्य में विनय विवेक से काम लेंगे.कामकाज में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. मितभाषी बने रहें. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे.संवेदनशीलता दिखाएंगे.भावावेश में नहीं आएंगे

मेष - घर परिवार के विषयों पर अधिक ध्यान देंगे.करियर व्यापार पूर्ववत् बना रहेगा.भेंटवार्ता में सक्रियता बढ़ाएंगे.कामकाज में उत्साह बना रहेगा. विविध गतिविधि व रुटीन संवारेंगे.पेशेवरों का समर्थन पाएंगे.अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे.संवेदनशीलता दिखाएंगे.भावावेश में नहीं आएंगे.करियर व्यापार में सफल होंगे.शासकीय कार्य में विनय विवेक से काम लेंगे.कामकाज में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. मितभाषी बने रहें. 

नौकरी व्यवसाय- सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे.प्रदर्शन में सुधार होगा.वाणिज्यिक प्रयासों में भावनात्मकता से बचें.जल्दबाजी न दिखाएं.लाभ संवारेंगे.कामकाज अच्छा रहेगा.बड़बोलेपन व स्वार्थ से बचें. 

धन संपत्ति- निज उपयोग की वस्तु खरीद सकते हैं.भवन व वाहना  की खरीदारी संभव है.जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे.नियम कानून बनाए रखेंगे.अनुभव का लाभ उठाएंगे.बड़प्पन की सोच रखेंगे. 

पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे, संग्रह संरक्षण के प्रयासों में वृद्धि होगी 

प्रेम मैत्री- रिश्तों में पहल से बचेंगे.व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे.जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. संबंधों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी.जिद छोडेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाद विवाद टालें.विविध प्रयास गति लेंगे.स्वयं पर फोकस रहेगा.स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखें.मितभाषी रहें.मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 9

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.अहंकार से बचें.

---- समाप्त ----
