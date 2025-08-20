आज 20 अगस्त 2025 मेष राशिफल: मेष वाले सभी क्षेत्रों में करेंगे अच्छा प्रदर्शन, कैसा जाएगा आज का दिन

मेष - सामाजिक सरोकारों में रुचि बनी रहेगी. भाई बंधुओं से जुड़ाव बढ़ाकर रखेंगे. कार्य व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. चर्चा संवाद में बेहतर प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बना रहेगा. सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उत्साह एवं पराक्रम प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक यात्राएं हो सकती हैं. करियर व्यवसाय में चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. विविधि प्रयासों में सफल होंगे. सहयोगियों पर भरोसा और सामंजस्य बढ़ाएंगे. अनुबंधों में पहल करने का भाव रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बेहतर बना रहेगा. करियर विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. कामकाज का दायरा बड़ा होगा. वित्तीय स्थिति बेहतर बनाए रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. पेशेवर बढ़त बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- सभी के साथ हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. सहज व्यवहार बनाए रखेंगे. परिजनों के साथ मिलकर रहेंगे. घर का वातावरण सुखकर रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्यबनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वातावरण सकारात्मक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 1 2 9

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. साहस बढ़ाएं.

