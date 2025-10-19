आज 19 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: लगनशीलता बनाए रखेंगे, कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएंगे

मेष - वित्तीय मामलों में समकक्ष सहयोगी होंगे. मेहनत और कौशल से उचित जगह बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कामकाजी मामलों में स्पष्टता बनी रहेगी. सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अतिउत्साह से बचें. जोखिम के कार्य न करें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लगनशीलता बनाए रखेंगे. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता और प्रबंधन को संवारें. चर्चा संवाद में सावधानी बनाए रहें. कर्मठता से राहें खुलेंगी. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में रुटीन बेहतर रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में सूझबूझ दिखाएं. मित्रों का सहयोग रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. श्रमशीलता का लाभ मिलेगा. रुटीन संवारेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. खर्च पर अंकुश रखने की कोशिश होगी.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत बनाए रहेंगे. करीबियों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. प्रेम नेह के मामलों में बहकावे में न आएं. अहंकार से दूर रहें. रिश्ते संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रतिक्रिया में सहजता दिखाएंगे. उचित समय का इंतजार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यों में सजगता बनाए रहें. विवेक व विनम्रता से आगे बढ़ें. खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आज्ञा अनुपालन बनाए रखें.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें. श्रमशील बने रहें.

---- समाप्त ----