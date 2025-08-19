scorecardresearch
 

Feedback

आज 19 अगस्त 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों का संकोच दूर होगा, वाणी व्यवहार संवरेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 19 August 2025, Aries Horoscope Today: भेंटवार्ता में प्रभावी संवाद बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - सामाजिक मामले अपेक्षा से बेहतर बने रहेंगे. वाणिज्यिक संवाद व मेलजोल में रुचि दिखाएंगे. भाईचारे व बंधत्व को बल देंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घजीवी योजनाएं संवरेंगी. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में दूरदर्शिता रखेंगे. कार्यक्षेत्र में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. भाई बंधुओं से स्नेह विश्वास बढ़ाएंगे. साहस से राह बनाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर वातावरण की सहजता का लाभ उठाएंगे. करियर कारोबार में संपर्क संचार बढ़ा रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी संवाद बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सफलता पाएंगे. यात्रा संभव होगी. लाभ बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. परस्पर मान सम्मान बढ़ाए रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे, संग्रह संरक्षण के प्रयासों में वृद्धि होगी 
मेष: आपकी योजनाएं सफल होंगी, कार्यों में सफलता मिलेगी 
मन की टेंशन दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा 
पेशेवरों की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, वातावरण सकारात्मक रहेगा 
जन्माष्टमी पर मेष वाले सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, कैसा जाएगा आज का दिन  

प्रेम मैत्री- प्रियजन की बात ध्यान से सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में विनम्रता व सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में निर्णय लें सकेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे. मनप्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुखद परिणाम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोगी रहेंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- आपसी विश्वास बल पाएगा. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. 

Advertisement

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : मिर्ची लाल

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाए रखें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement