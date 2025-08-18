scorecardresearch
 

आज 18 अगस्त 2025 मेष राशिफल: पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे, संग्रह संरक्षण के प्रयासों में वृद्धि होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 18 August 2025, Aries Horoscope Today:

मेष - पारिवारिक विषयों को उचित दिशा में बनाए रखेंगे. घरेलु मामलों में समय और ऊर्जा देंगे. खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा. साज संवार और आकर्षण बनाए रखेगा. आसपास सुखद क्षण निर्मित होंगे. अपनों के आदर सम्मान को बनाकर रखेंगे. मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. सामाजिक मेलजोल की भावना बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर वर्ग सहयोगी रहेगा. कामकाजी भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे. आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. साहस से सफलता बढ़ाएंगे. व्यवसायी अधिक अच्छा करेंगे. कामकाज में सफल होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्तर संवार पर बना रहेगा. धनधान्य से जुड़े प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण खरीदी के मामलों में पहल बनाए रखेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. संग्रह संरक्षण के प्रयासों में वृद्धी होगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के बीच आनंद का वातावरण रहेगा. परस्पर सुख सहकार बढ़ा रहेगा. परिवार के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएंगे. संरक्षण पर बल रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ेगा.
शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग :  लाल गुलाबी

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सदाचार बढ़ाएं.

