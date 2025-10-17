आज 17 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: साहस सक्रियता रखेंगे, बैंकिंग कार्योंं से जुड़ेंगे

मेष - परिचितों और मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. पेशेवरों की मदद से विविध कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. कामकाज में सुधार आएगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बनी रहेगी. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. बहस विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. साथी व सहकर्मी सहयोगी होंगे. प्राथमिक कार्योंं में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिक पक्ष सुधार पर रहेगा. स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. शैक्षिक विषयों पर फोकस रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में उत्साह से काम लेंगे. आर्थिक लेनदेन में सकारात्मकता बढ़ेगी. कार्यक्षमता बल पाएगी. सबका साथ समर्थन बना रहेगा. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. इच्छित उपलब्धि हासिल करेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर गतिविधियों में उम्मीद से अधिक तेजी रहेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आय वृद्धि पर फोकस रखेंगे. व्यर्थ बातों में नहीं आएंगे. साहस सक्रियता रखेंगे. बैंकिंग कार्योंं से जुडेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के विषयों में सुख बना रहेगा. भटकाव व उलझाव से बचेंगे. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. निजी रिश्तों में भरोसा रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- यादगार समय बिताएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. सहकार का भाव रहेगा.

Advertisement



शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : चमकदार लाल

आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. सहज रहें.

---- समाप्त ----