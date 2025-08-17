scorecardresearch
 

आज 17 अगस्त 2025 मेष राशिफल: पेशेवरों की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, वातावरण सकारात्मक रहेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 17 August 2025, Aries Horoscope Today: जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन रखेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढेंगी. धर्म में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. संग्रह संरक्षण से संबंधित कार्य बनेंगे.

मेष - कुल परंपराओं को बल देने वाला समय है. सभी मामलों में तेजी बनी रहेगी. कार्य व्यापार में प्रभाव बनाए रखेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि रहेगी. संपर्कां का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन रखेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढेंगी. धर्म में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. संग्रह संरक्षण से संबंधित कार्य बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी संवाद में प्रभावी रहेंगे. पेशेवरों की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. वातावरण सकारात्मक रहेगा. सहज प्रयासों को गति देंगे. योग्यजन इच्छित प्रस्ताव व परिणाम प्राप्त करेंगे.

धन संपत्ति- धनलाभ में वृद्धि बनी रहेगी. बचत पर फोकस होगा. रहन सहन उच्च बनाए रखेंगे. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा. उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों का समर्थन बना रहेगा. कुटुम्बियों का साथ पाएंगे. अपनों से साहस व विश्वास प्राप्त होगा. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन बना रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1 7 8 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. बड़ी सोच से काम लें.
 

