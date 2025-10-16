scorecardresearch
 

आज 16 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों के आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Mesh Rashifal 16 October 2025, Aries Horoscope Today: लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. जरूरी कार्य समय से करेंगे.

मेष - समय तेजी से सुधार लेगा. भावनात्मक स्तर पर सहजता से कार्य करेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. जरूरी कार्य समय से करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन के सहयोग से करियर व्यापार में अच्छा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. कामकाजी अड़चनों में कमी आएगी. पेशेवर मामलों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. व्यक्तिगत मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. संपर्कों का लाभ मिलेगा. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बढ़ी रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में शुभता बढ़ेगी. अपनों के साथ सुखद पलों को बांटेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. जरूरी बात कहेंगे. प्रेम स्नेह से जुड़े पक्ष सकारात्मक रहेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन निभाएंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. शैक्षिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 3 7 8 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वादा निभाएं.

---- समाप्त ----
