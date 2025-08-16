आज 16 अगस्त 2025 मेष राशिफल: जन्माष्टमी पर मेष वाले सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, कैसा जाएगा आज का दिन

मेष - रचनात्मकता के प्रयासों को उचित दशा दिशा देंगे. पारिवारिक मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे. जनकल्याण की भावना रहेगी. यात्रा संभव है. आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. आपसी संबंधों में प्रभाव बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा.



नौकरी व्यवसाय- चहुंओर सहयोग समर्थन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. साख सम्मान वृद्धि होगी. पेशेवर मामले बनेंगे. बड़प्पन की भावना रखेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- कारोबार में लाभ पर फोकस रखेंगे. सबको मान सम्मान देंगे. तेजी बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से भेंट के अवसर बने रहेंगे. सबके प्रति सद्भाव रखेंगे. घर परिवार खुशियां बनी रहेंगी. मित्रों की संख्या में वृदिध होगी. इच्छित भेंट मिलना संभव है. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार से उत्साहित रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. साख सम्मान बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबकी मदद करें.

