आज 15 सितंबर 2025 मेष राशिफल: धनधान्य में बढ़त रहेगी, सभी मामलों में तेजी दिखाएंगे

मेष - कार्यक्षेत्र में संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. योजनाओं का विस्तार होगा. विभिन्न लोगों से मिलकर राह बनाने की सोच रहेगी. बंधु बांधवों से मेलजोल बढ़ाने में रुचि रखेंगे. सामाजिक कार्यों पर ध्यान देंगे. गणितीय विषयों में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक प्रयास सफल होंगे. लाभकारी परिस्थितियां को भुनाएं. विभिन्न कार्य शाम तक पूरा करने पर जोर दें. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. समझ साहस और पराक्रम से काम लें. विवेक विनम्रता व धैर्य अपनाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में सतर्कता बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर जोर देंगे. अधिकारियों व व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रबंधन संवार पाएगा.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी. लाभ ऊंचा बना रहेगा. सहकारी मामले पक्ष में बनेंगे. व्यवस्था के प्रति जवाबदेह रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. धनधान्य में बढ़त रहेगी. सभी मामलों में तेजी दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन प्रसन्न और सहयोगी बने रहेंगे. अपनों को जोड़े रखने में सफल होंगे. परिजनों से तालमेल बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे. पहल का भाव रहेगा. सुख सौख्य में वृद्धि बनी रहेगी. गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे. समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संसाधनों को बढाएंगे. आलस्य में न आएं. योजनाएं सवारें.

Advertisement

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----