आज 14 सितंबर 2025 मेष राशिफल: योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.व्यर्थ आशंकाओं से मुक्त होंगे

मेष - श्रेष्ठ गतिविधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.आकर्षक प्रस्तावों से प्रसन्नता बढ़ेगी.शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल़ सकते हैं.वाणिज्यिक चर्चाएं सफल होगी. सुविधा संसाधन बल पाएंगे.उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे.इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है.पैतृक मामले सुधरेंगे.प्रबंधन संवार पाएगा.साख सम्मान संवारेगा.संग्रह में वृद्धि होगी.पहल बनाए रखेंगे.विविध आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा.जिम्मेदारियों बखूबी निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ में वृद्धि होगी.स्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे.पेशेवर ज्यादा सफल होंगे.परंपरागत व्यापार में समर्पण दिखाएंगे.विविध कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी.हर मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे.लक्ष्यों की ओर गति रखेंगे.चहुंओर लाभ का वातवारण बना रहेगा.उन्नति से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.व्यर्थ आशंकाओं से मुक्त होंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात स्पष्टता से कहेंगे.चर्चा संवाद में सहज रहेंगे.अतिथि जनों का सत्कार करेंगे.भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढेगा.मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे.प्रिय से जरूरी चर्चा होगी.उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.करीबी मददगार रहेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.सबसे तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बनाए रखेंगे.खानपान पर ध्यान देंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.धैर्य और संतुलन बढ़ाएंगे.घर की साज संवार रखेंगे.

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें.संस्कार बनाए रखें.

