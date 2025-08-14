scorecardresearch
 

आज 14 अगस्त 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 14 August 2025, Aries Horoscope Today: जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. शुभ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. नवाचार पर जोर देंगे.

मेष- समय में तेज सुधार के संकेत बने हुए हैं. सफलता बढ़ाने में मदद मिलेगी. लक्ष्य पाने पर जोर रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. शुभ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुरूप चलेंगे. सुख सौख्य रहेगा. समक़क्ष भरोसा जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लार्भाजन अपेक्षित रहेगा. बचत कार्यों को बढ़ाएंगे. आधुनिक मामलों में रुचि रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. भव्यता को बल मिलेगा. आर्थिक पक्ष संवरेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. परिजनों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संवाद संचार बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. रिश्तों में शुभता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. संबंध बल पाएंगे. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.
शुभ अंक: 3 5 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. सृजन बनाए रखें.

