scorecardresearch
 

Feedback

आज 13 सितंबर 2025 मेष राशिफल: शनिवार के दिन मेष राशि वाले कार्यों में उन्नति पाएंगे, मित्रों का साथ प्राप्त होगा

Aaj ka Mesh Rashifal 13 September 2025, Aries Horoscope Today: भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. शुभ

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - स्वजनों के साथ सुखपूर्वक समय बिताएंगे. आपसी सहयोग से जीवन में शुभता बनी रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- परंपरागत कार्यों में समर्थन मिलेगा. कारोबारी विषयों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. उन्नति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति - इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. आर्थिक योजनाओं पर फोकस रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मेष: मन की परेशानी दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा 
मेष राशि वालों की पारिवारिक मामलों में बनेगी रुचि, कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे 
शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी, नए मामलों में रुचि बढ़ाएंगे 
मेष: अचानक धन प्राप्त होगा, सेहत ठीक रहेगी 
परिवार सहयोगी रहेगा, निजी संबंधों में सुधार होगा 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुल कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. प्रेम पक्ष मजबूत बना रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा. मित्रों की संख्या बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- साख सम्मान बढ़ेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. साज संवार रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement