आज 12 सितंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों की पारिवारिक मामलों में बनेगी रुचि, कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे

मेष - सभी मामलों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. नए ढंग से कोशिश करने व रचनात्मकता बनाए रखने पर बल रहेगा. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. संपर्क संवाद में सकारात्मकता बढ़ेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. कुटुम्बियों से तालमेल बढे़गा. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. अपनों से तालमेल रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मकता को बल मिलेगा. अनोखे प्रयासों से सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. साहस और सूझबूझ रखेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर कारोबार में वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा. लेनदेन व भेंटवार्ता में अच्छा करेंगे. सफलता बढ़ाने पर जोर रहेगा. शुभ कार्य गति लेंगे. नवीनता बनी रहेगी. विविध प्रयासों में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. करीबियों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मेलजोल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामलों में उत्साह रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संबंध बल पाएंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

Advertisement

शुभ अंक: 3 6 और 9

शुभ रंग: लाल गुलाबी

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. संरक्षण बढ़ाएं.

---- समाप्त ----