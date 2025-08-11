scorecardresearch
 

आज 11 अगस्त 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले वित्तीय विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 11 August 2025, Aries Horoscope Today: लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. शुरूआत बेहतर बनाए सकते हैं. लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक परिणाम सकारात्मक बनेंगे. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे.

मेष - करियर कारोबार में अच्छे लाभ की संभावना बढ़त पर बनी रहेगी. मित्रों के सहयोग से उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवर महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सफल रहेंगे. संबंध साधने का प्रयास रखें. विभिन्न मामले संवार पर बने रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. शुरूआत बेहतर बनाए सकते हैं. लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक परिणाम सकारात्मक बनेंगे. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- तैयारी से आगे बढ़ेंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन करेंगे. करियर संवार पर रहेगा. अधिकतर मामलों में हितकर परिणाम बनेंगे. कामकाज संवार पर रहेगा. विविध व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे.

धन संपत्ति-  एक से अधिक आय के स्त्रोत संभव होंगे. तेजी पर जोर होगा. वित्तीय विषयों फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर 
बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में सुखद क्षण बनेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. अपनी बात मजबूती से कह पाएंगे. सबके हितों का ख्याल रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. पारिवार में बड़प्पन बढ़ाएंगे. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था संवारेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हल होंगी. खानपान पर अच्छा होगा. सीख सलाह बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : लाल गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सात्विकता बढ़ाएं.
 

