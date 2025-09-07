scorecardresearch
 

आज 7 सितंबर 2025 मेष राशिफल: चंद्र ग्रहण पर आज मेष राशि वाले भेंटवार्ताओं में सफल होंगे, मेलजोल में सहजता रहेगी

Aaj ka Mesh Rashifal 7 September 2025, Aries Horoscope Today: व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे.

aries horoscope
aries horoscope

मेष - करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में साहस से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभप्रद योजनाओं पर जोर बढ़ाएंगे. पेशेवर पद और प्रभाव बल पाएंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे. करियर कारोबार में उत्साह बनाए रखेंगे. तेज से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस होगा कारोबारी प्रयास संवारेंगे. कामकाजी संबंधों में तालमेल बढ़ा रहेगा. वित्तीय मामलों में वांछित उपलब्धि पाएंगे. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में सुधार संवार बढ़ेगी. वाणी व्यवहार में मिठास और विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से सलाह लेंगे. करीबियों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. सूझबूझ से जोखिम उठाएंगे. मेलजोल में सहजता रहेगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. खानपान पर संवार पाएगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : चंद्रग्रहण के सूतक के लगने से पहले धर्म कार्य पूरे करें. सूतक में सहज रहें. हरिनाम का भजन व जप करें. अतिश्रम से बचें. भोर में भगवान सूर्यदेव को को अर्घ्यं दें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
