आज 4 सितंबर 2025 मेष राशिफल: योजनाओं में तेजी आएगी, व्यवस्था पर जोर रखेंगे

मेष - सत्ता से नजदीकियां बनाए रखने में आगे रहेंगे. प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. पैतृक विषयों को गति आएगी. कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाएंगे. निजी संबंध पक्ष बनाए रखेंगे. योजनागत कार्यों को गति देंगे. आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में भरपूर समय देंगे. योग्यता अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. दिनचर्या संतुलित बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्यविस्तार पर जोर होगा. करियर में उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. योजनाओं में तेजी आएगी. व्यवस्था पर जोर रखेंगे.

धन संपत्ति- बजट में प्रभावी रहेंगे. कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे. लक्ष्य के लिए कोशिश बढ़ाएंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. उचित ढंग से बात रखेंगे. उत्साहित बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार का भरोसा पाएंगे. मन की बात मजबूती से रखेंगे. संबंधों को निभाने में सहज होंगे. आयोजनों में उमंग उत्साह दिखाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. करीबियों संग शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी की शुभता बढ़ाएंगे. लोगों का साथ मिलेगा. स्थितियां सकारात्मक रहेंगी. आत्मविश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सहयोग रखें.

